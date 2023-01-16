Fransa'da binlerce kişi İran'daki göstericilere destek için yürüdü
Fransa'nın Strazburg kentinde yaklaşık 12 bin kişi, İran'daki göstericilere destek için yürüyüş yaptı.
Avrupa Birliği'nin (AB) İran'daki Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan etmesini isteyen göstericiler, Strazburg'daki Avrupa Parlamento (AP) binasına kadar yürüdü. Burada AP Başkanı Roberta Metsola, göstericilere destek mesajı verdi.
Öte yandan, Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne İran'daki protestoların sloganı haline gelen "kadın, hayat, özgürlük" ve "İran'daki idamları durdurun" yazıları yansıtıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.
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