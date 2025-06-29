Fransa'da belirlenen dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklandı

Fransa'da 10 Ocak 1991 tarihli "Evin" adlı yasayla, tütün ürünlerinin reklamları kısıtlanırken 1 Şubat 2007'den bu yana kapalı mekanlarda sigara içme yasağı getirildi.

1 Ocak 2017'den itibaren ülkede tüm sigara paketlerinde tek tip ambalaj uygulamasına geçildi.

Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, 29 Mayıs'ta basına yaptığı açıklamada, çocukların bulunduğu park, plaj ve bahçe gibi dış mekanlarda sigara içilmesinin yasaklanacağını belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, bugünden itibaren çocuk bulunsun ya da bulunmasın, tüm park, bahçe, plaj ve otobüs duraklarının yanı sıra okul, spor mekanları ve kütüphanelerin çevresi gibi dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Fransa'da 1868'de kurulan Tütün Bağımlılığıyla Ulusal Mücadele Komitesi (CNCT), ülkede tütün bağımlılığıyla mücadele eden en eski dernek olarak biliniyor.

CNCT İletişim Sorumlusu Amelie Eschenbrenner, hükümetin, özellikle çocukların bulunduğu dış mekanlara yönelik aldığı son kararı ve sigaranın zararlarını değerlendirdi.

Eschenbrenner, CNCT kurulduğunda tütünün taşıdığı risklerin henüz bilinmediğini ancak zamanla aktif ve pasif içiciliğin risklerinin öğrenildiğini söyledi.

CNCT'nin 1977'de kamu yararına çalışan dernek olarak tanındığını ifade eden Eschenbrenner, Fransa'da sigaranın kontrol altına alınmasına yönelik çok önemli ilerlemelere katkıda bulunduklarını dile getirdi.

"Fransa'da tütün reklamının yasak olduğunu bilmek gerekir"

Eschenbrenner, CNCT'nin ülkede tütünle ilgili bilgi veren ilk telefon hattını kurduğuna, tütün reklamlarını kısıtlayan 1991 "Evin" yasasının çıkmasının yanı sıra sigara paketlerinde tek tip ambalaj uygulamasına geçilmesine derneğin katkı sağladığına işaret etti.

"Fransa'da tütün reklamının yasak olduğunu bilmek gerekir. Elektronik sigara ürünleri için ise reklam oldukça sınırlanmıştır. Tabii ki firmalar, ekonomik kaygılardan ötürü bu yasağa uymamakta." diyen Eschenbrenner, Fransa'nın 2032'de "tütünsüz nesil" oluşturma hedefine dikkati çekti ve bu yasağı delen firmalardan davacı olduklarını anlattı.

Eschenbrenner, Fransa Sağlık Bakanı Catherine Vautrin'in sigara yasağını çocukları ağırlayan mekanlara genişleten son kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bunun 3 anlamda çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Sağlık açısından çocukların korunmasını sağlıyor, genel anlamda insanların pasif içiciliğe maruz kalmamasını sağlıyor. Artık bunun sağlık üzerinde ciddi riskleri taşıdığını biliyoruz. Ardından çevre açısından, yerde daha az izmarit olur, ne kadar fazla tütünsüz alan olursa insanlar o kadar az yere izmarit atar. Bu konuda da olumlu olacak. Son olarak, başta gençler olmak üzere toplumda tütün kullanımını olağan bir şey olmaktan çıkarmayı sağlıyor."

Kafelerin ve restoranların ön bahçelerinin "tütünsüz alanlar" içine alınmamasını üzücü bulduklarını dile getiren Eschenbrenner, bu alanlarda da çok sayıda aile ve çocukların olduğunu anlattı.

Eschenbrenner, birçok belediyenin bu adımları Bakanlığın duyurusundan önce kendi şehirlerinde attığını belirterek, bu uygulamanın ulusal düzeyde hayata geçirilmesinin, sigara içmenin normal bir davranış olmadığı ve ciddi sağlık riskleri taşıdığı mesajını topluma vermeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Fransa'da ilk sigara içme yaşı ortalama 14

Fransa'da sigara tüketim yaşının gerilediğini dile getiren Eschenbrenner, ülkede ilk sigara içme yaşının ortalama 14 olduğunu ifade etti.

Eschenbrenner, Fransa'da gençler nezdinde sigara tüketim oranında düşüş kaydedildiğini belirterek, 2017'de 17 yaşındaki gençlerin yüzde 25'i sigara içerken bu oranın 2022'de yüzde 15'e gerilediğini söyledi.

Bu oranın düşmesini çok olumlu bulduğunu dile getiren Eschenbrenner, "tütünsüz mekanlar" uygulaması ve tütün ürünlerindeki fiyat artışının bu azalışta etkili olduğunu vurguladı.

"Çocuklar, pasif içiciliğin mağdurları oluyor"

Aktif veya pasif içicilik fark etmeksizin tütünün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Eschenbrenner, "Genellikle çocuklar, pasif içiciliğin mağdurları oluyor, astım gibi solunum problemleri geliştirebilirler." dedi.

Eschenbrenner, hamile kadının yanında sigara içmenin, bebeğinin oluşumunda gecikmeye, düşük riskine veya erken doğuma sebebiyet verebileceğine dikkati çekerek, pasif içiciliğe çok fazla maruz kalan kadınların meme kanseri geliştirme riskinin de daha yüksek olduğu uyarısında bulundu.

"Her türlü aktif tütün içicilikte, sigara içmenin öldürdüğünün farkındayız. Vücudumuzda 17 kanser türüne neden olduğunu hatırlatmak iyi olur." diyen Eschenbrenner, sigara tüketiminin kalp krizine de yol açabileceğinin altını çizdi.

Ülkede her yıl 75 bin kişi sigara yüzünden ölüyor

Eschenbrenner, Fransa'da her yıl 75 bin kişinin sigara yüzünden yaşamını yitirdiğini, bunun ülkedeki yıllık ölümlerin yüzde 13'üne tekabül ettiğini söyledi.

Sigaranın ülkede her yıl 40 binden fazla kişide kansere yol açtığına işaret eden Eschenbrenner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tütün bağımlılığının daha yaşlı insanları öldürdüğünü düşünme eğilimindeyiz ve gençken bunun bizi ilgilendirmediği hissine kapılıyoruz ancak 45 yaş altındaki kişilerde meydana gelen kalp krizlerinin yüzde 80'inin sigara içenlerde görüldüğünü bilmek gerekir."