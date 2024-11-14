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Dünya
AA 14.11.2024 06:15

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılandığı davada hapsi istendi

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin Grup Başkanvekili ve eski cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmakla yargılandığı davada 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılandığı davada hapsi istendi

Politico'nun haberine göre, savcılar, Le Pen'in zimmetine para geçirmekten suçlu bulunmasını ve 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bu karar, yargıç aksi yönde karar vermediği takdirde Le Pen'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını otomatik olarak men edilmesi anlamına gelirken, suçlu bulunması halinde Fransız siyasetçi kararı temyize götürebilecek.

Duruşmalar boyunca suçlamaları reddeden Le Pen'in 27 Kasım'dan önce hakim önünde savunma yapması ve kesin kararın 2025'in başlarında açıklanması bekleniyor.

Le Pen, geçen hafta duruşma sırasında Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olmayı planladığını ve bundan men edilmesi halinde "milyonlarca Fransız'ın cumhurbaşkanı adayından mahrum kalacağını" ifade etmişti.

Olay

Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe (FN) Partisinden seçilmiş bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

Ulusal Cephe (FN) Partisi, 2018'de isim değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi olmuştu.

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