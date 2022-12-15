Fransız basınındaki haberlere göre, polis, maçın ardından Fas ve Fransız taraftarların toplandığı Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeyi planlayan 40 kişilik silahlı sağcı grubu başkentin 17. bölgesinde gözaltına aldı.

Paris ve yakın çevresinde çıkan olaylarda 115 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lyon kentinde Bellecour Meydanı'nda maç kutlamaları yapan taraftarlarla aşırı sağcı grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 2'si aşırı sağcı 6 kişi gözaltına alındı.

Fransız milletvekilli Antoine Leaument, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından, Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini belirtti.