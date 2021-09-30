France Bleue radyosu tarafından gündeme getirilen habere göre, Loire bölgesinde yaşayan yaklaşık 260 Fransız vatandaşı, kullanım tarihi geçmiş Pfizer aşısıyla aşılandı.

Aşı dozlarının okul çağındaki 100 çocuğa da enjekte edildiği açıklandı.

Fransa Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı, aşılanan yüzlerce kişinin sağlığı için herhangi bir risk olmadığını duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, "Bu dozların COVID-19'a karşı etkinliğini garanti edilemez. Sonuç olarak, bu üniversite öğrencilerine yeni dozlar için yeni tarihler sunulacak" denildi.