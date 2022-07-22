Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da "acil posta pulu" yerini dijital versiyonuna bırakıyor
Fransa'da öncelikli gönderilerin ulaştırılmasında kullanılan kırmızı posta pullarının gelecek yıldan itibaren tedavülden kaldırılacağı ve yerini dijital versiyonuna bırakacağı belirtildi.
Franceinfo'nun, Fransız Posta Kurumu açıklamasına dayandırdığı habere göre, kurum, posta gönderim işlemlerinde 1 Ocak 2023 itibarıyla uygulanacak çok sayıda değişikliğe gitti.
Alınan kararla acil postaların gönderildikten ertesi güne kadar alıcıya ulaştırılmasında kullanılan kırmızı pulların yerine dijital "e-kırmızı pul" kullanılacak. Bu da gönderi sektöründeki karbon salımının yüzde 25'ine denk gelen yıllık 60 bin ton daha az karbon ayak izi anlamına geliyor.
Dijital pula geçişle 1,49 euro olan posta pulu harcı da 1,43 euro düşecek.
Kırmızı posta pulunun tedavülden kaldırılmasına karşın normal gönderilere yapıştırılan yeşil posta pulunun kullanımına devam edilecek.
Etiketler: Fransa
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