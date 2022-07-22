Franceinfo'nun, Fransız Posta Kurumu açıklamasına dayandırdığı habere göre, kurum, posta gönderim işlemlerinde 1 Ocak 2023 itibarıyla uygulanacak çok sayıda değişikliğe gitti.

Alınan kararla acil postaların gönderildikten ertesi güne kadar alıcıya ulaştırılmasında kullanılan kırmızı pulların yerine dijital "e-kırmızı pul" kullanılacak. Bu da gönderi sektöründeki karbon salımının yüzde 25'ine denk gelen yıllık 60 bin ton daha az karbon ayak izi anlamına geliyor.

Dijital pula geçişle 1,49 euro olan posta pulu harcı da 1,43 euro düşecek.

Kırmızı posta pulunun tedavülden kaldırılmasına karşın normal gönderilere yapıştırılan yeşil posta pulunun kullanımına devam edilecek.