Fransız basınındaki haberlere göre, nisan 2020'de Paris'te Mısır vatandaşı Samir E.'yi gözaltına alırken ırkçı hakaret ve şiddette bulunan 6 polise, 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası verildi.

Polislerden Pierre C.'nin avukatı Laurent-Franck Lienard, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Lienard, mahkemenin, sundukları hiçbir delili dikkate almadığını söyledi.

Samir E.'nin avukatı Arie Alimi, bu mahkeme kararının polis teşkilatının içinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir zafer olduğunu vurguladı.