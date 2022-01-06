Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da 6 polise ırkçılıktan hapis cezası
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da 6 polise, ırkçı hakaret ve şiddette bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası verildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, nisan 2020'de Paris'te Mısır vatandaşı Samir E.'yi gözaltına alırken ırkçı hakaret ve şiddette bulunan 6 polise, 6 aydan 12 aya kadar hapis cezası verildi.
Polislerden Pierre C.'nin avukatı Laurent-Franck Lienard, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Lienard, mahkemenin, sundukları hiçbir delili dikkate almadığını söyledi.
Samir E.'nin avukatı Arie Alimi, bu mahkeme kararının polis teşkilatının içinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir zafer olduğunu vurguladı.
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