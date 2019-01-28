Fransa, "Afrika domuz vebası" ile mücadele amacıyla yaban domuzlarının geçişini engellemek için Belçika sınırına 1,5 metre yüksekliğinde çit çekiyor. Benzer tedbirler alan Danimarka da Almanya sınırına 70 kilometre uzunluğunda 1,5 metre yüksekliğinde çit çekmeye başladı.

Fransız medyasında yer alan habere göre Paris yönetimi, Fransa-Belçika sınırındaki Ardennes bölgesinde yaban domuzlarının geçişini önlemek için çit çekme çalışmalarına başladı.

Çitin yüksekliği 1,5 metre

"Afrika domuz vebası"na karşı alınan tedbirler doğrultusunda çitin yüksekliğinin 1,5 metre olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, 200 avcının "domuzları avlamak" amacıyla sınıra konuşlandırıldığı, şu ana kadar 21 vahşi domuzun avlandığı aktarıldı.

Danimarka'da da benzer önlemler

Öte yandan Kopenhag yönetimi de "Afrika domuz vebası"nın yayılmasını önlemek için Almanya sınırına 70 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre yüksekliğinde çit çekmeye başladı.

Hayvan hakları savunucuları, 4,6 milyar dolara mal olacak bu kararı, vahşi yaşamı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle ve Danimarka'da henüz var olmayan bir sorunu çözmek için "sembolik bir önlem" olması nedeniyle eleştiriyor.

Geçen yıl Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından Belçika da ülkedeki yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.

Belçika Gıda Güvenlik Federal Ajansı (AFSCA) tarafından Fransa ve Lüksemburg sınırı yakınındaki Etalle bölgesinde iki yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edildiği açıklanmıştı.

Avrupalı çiftçiler alarm durumuna geçti

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

Avrupa Birliği (AB), Çin'den sonra dünyanın ikinci domuz eti ihracatçısı konumunu koruyor. Üye ülkeler Almanya, İspanya ve Fransa kıtanın önde gelen domuz eti ihracatçıları arasında yer alıyor.

Avrupa'ya ilk kez 2007'de sıçrayan ve daha sonra 2014'te tekrar ortaya çıkan vebanın tedavisi bulunmuyor. Domuzlarda görülen veba, hayvanların ölümüne neden oluyor.

Kaynak: AA