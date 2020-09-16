2006'da kaçak yollarla Fransa'ya giden PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.