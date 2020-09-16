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Fransa terör örgütü PKK üyesini sınır dışı etti
[Fotoğraf: Depo Photos]
Fransa, iltica taleplerini reddettiği terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti.
2006'da kaçak yollarla Fransa'ya giden PKK'lı Mehmet Yalçın, geçen yıl Paris Temyiz Mahkemesince terör örgütünün lehine faaliyetlerde ve finansal destekte bulunduğu gerekçesiyle biri tecilli toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
PKK'lı Yalçın'ın birkaç iltica talebini reddeden Fransa, örgüt üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti. Yalçın, Türkiye'de mahkeme kararıyla cinayetten ve PKK üyeliğinden aranıyordu.
Etiketler: PKK'lı Mehmet Yalçın iltica talebi fransaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 23:09
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