Saint-Marc, AFVT'nin Fransa'nın Nice kentinde düzenlediği "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Saint-Marc, terör saldırılarından ciddi şekilde etkilenen kişilerin tekrar hayata tutunmaları için gerekli yardımları yaptıklarını söyledi.

Saint-Marc, toplumda insanların radikalleşmesini önlemeye yönelik çalışmaların önemine işaret etti. Bunun için hapisteki mahkumları ziyaret ettiklerini ve onlarla diyalog kurduklarını vurgulayan Saint-Marc, bu kişilere kin ve nefretin önüne nasıl geçilebileceğini anlattıklarını dile getirdi.

Dünyada terör mağdurlarının yüzde 80'inin Müslüman olduğunun altını çizen Saint-Marc, "Terör saldırılarının acısını ilk çekenler Müslümanlar. Bunu Avrupa'da hatırlatmak önemli çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise Müslüman olmayan kişilerin olduğu varsayılıyor. Ancak bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

"Yıkılan köprüyü tekrar inşa etmek istiyoruz"

Saint-Marc, Müslümanların da mağdur olduğunu göstermek için kongreye çok sayıda terör mağduru Müslüman'ı davet ettiklerini belirterek, "Teröristler bizi karşı karşıya getirmek istedi, biz yıkılan köprüyü tekrar inşa etmek istiyoruz." dedi.

Saint-Marc, terör mağduru diğer dinlere mensup kişilerle diyalog kurmayı önemsediklerinin altını çizdi.

Paris merkezli AFVT'nin Nice'te düzenlediği "Uluslararası Terör Kurbanları Kongresi" bugün başladı. Nice Belediyesiyle ortaklaşa düzenlenen kongreye, 80 ülkeden terör mağduru 450 kişi katılıyor.

Kaynak: AA