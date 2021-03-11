Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin meselesinde uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletli çözümden yana olduklarını belirten Le Drian, "Atılabilecek adımları görüşmek ve güven inşa etmek için iki taraflar ile bir araya geleceğiz" dedi.

Lübnanlı siyasetçilerinin ülkenin "çökme" riski karşısında harekete geçmemesine tepki gösteren Le Drian, herkes ne yapması gerektiğini bildiğini ifade ederek, "Halen harekete geçmek için zaman var, yarın çok geç olacak" diye konuştu.

Le Drian, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasının önemli ve güzel gelişme olduğunu söyledi.

"İsrail-Filistin meselesinin çözümü Ortadoğu'nun istikrarı için önemli"

Lübnan'da halkın taleplerinin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libya'da Dibeybe'nin, Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladığını ve bu hükümetin desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesinde iki devleti çözümden yana olacağını açıklamasının memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Fransa, Almanya, Mısır ve Ürdün ile oluşturulan bu grubu, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için uluslararası topluma temel araç olarak teklif ettiklerini aktaran Maas, "İsrail-Filistin meselesinin çözümü Ortadoğu'nun istikrarı için önemli" dedi.