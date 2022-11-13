Le Parisien gazetesine demeç veren Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 2 Fransız'ın daha alıkonulmasıyla İran'da toplam tutuklu Fransız sayısının 7 olduğunu belirtti.

Colonna, "Diğer iki yurttaşımız hakkında endişelerimiz vardı ve son incelemelere göre onların da tutuklandığı görülüyor." ifadesini kullandı.

İran'a uluslararası yükümlülüklerini hatırlatmanın önemine dikkati çeken Colonna, İran'ın amacı şantaj yapmaksa bunun işe yaramaması gerektiğini vurguladı.

Colonna, İran'dan, tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarının derhal serbest bırakılmalarını ve konsolosluk korumasına erişimlerinin sağlanmasını talep etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, İranlı mevkidaşının, konsolosluk korumasına erişim hakkına uyma taahhüdü verdiğini, buna uyulmasını beklediğini bildirdi.