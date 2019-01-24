Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Senatonun Dışişleri Komisyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal" değerlendirmesinde bulunan Le Drian, Türkiye'nin 4 yıldır ifade ettiği ve ABD Başkanı Trump'ın yeniden gündeme getirdiği Suriye'de "güvenli bölge" uygulaması ile ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti.

Le Drian, bu soru işaretlerinin 6 Şubat'ta Washington'da yapılacak uluslararası koalisyonun toplantısında giderilebileceğini söyleyerek, söz konusu bölgenin sınırlarını ve garantörlerinin görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA