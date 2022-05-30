Zelenskiy, Telegram hesabından, "Colonna'nın Ukrayna'yı ziyareti, devletimize desteğin bir başka göstergesidir. Rusya'nın saldırganlığına karşı mücadelemizde ve Avrupa değerlerinin savunulmasında Fransa'nın liderliğine güveniyoruz. Ukrayna'nın kazanması için silah yardımı, yaptırımların güçlendirilmesi ve ülkemizin AB üyeliğine yaklaştırılması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna limanlarının blokajı sorunu, AB'nin Rusya'ya uygulamayı planladığı 6'ncı yaptırım paketi ve Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci gibi konular konuşuldu.

Colonna, temasları kapsamında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de bir araya geldi.

Fransız bakan, Ukrayna temasları kapsamında bir süre Rus işgalinde bulunduktan sonra tekrar Ukrayna'nın kontrolüne geçen, işgal döneminde Rusların sivillere yönelik katliam yaptığı öne sürülen Buça kentini de ziyaret etti.