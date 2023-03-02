Macron, başkent Libreville havalimanında Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba tarafından karşılandı.

Macron’nun yarın başkent Libreville'de Fransa ve Gabon tarafından ortaklaşa düzenlenen tropik ormanların korunmasına ilişkin "ONE Forest Summit" adlı zirveye katılması bekleniyor.

Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor

Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını sözlerine eklemişti.