29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya hazırlanan İngiltere, henüz bir çıkış yolu bulabilmiş değil. Avrupa Birliği ülkeleri ise Theresa May hükümetinin AB'den anlaşmasız bir ayrılık yaşama ihtimaline karşı önlemlerini artırıyor.

"Fransa en kötüsüne hazırlanıyor"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmadan önce ayrılık anlaşmasına yönelik bir çözüm bulması gerektiğini söyleyen Fransız bakan Bruno Le Maire, "Anlaşmasız ayrılık, İngiltere için bir felaket ortamı oluşturur. Theresa May'in çıkmazı kırabilmesi için daha fazla verebileceğimiz bir şey yok. Fransa en kötüsüne hazırlanıyor." dedi.

Yan anlaşmalara kapılar kapatıldı

"Hem Avrupa Birliği dışına çıkıp hem de pazarın tüm avantajlarından yararlanamazsınız" diyen Le Maire, anlaşma sağlanamazsa İngiltere'ye havacılık ve lojistik konularında yan anlaşmalar sunmayacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters