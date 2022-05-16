Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Başbakanı Jean Castex, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Castex'in kendisinin ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifasının kabul edildiği aktarıldı.
Gelecek saatlerde yeni başbakanın isminin açıklanması bekleniyor.
Castex, Başbakanlık görevine 3 Temmuz 2020'de gelmişti.
Etiketler: Fransa Emmanuel Macron
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