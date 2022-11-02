Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim aynı geçirdi
[Fotograf: AFP]
Fransız Meteoroloji Kurumundan (Meteo-France) yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı yaşandı.
Bu ay Fransa'da ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.
Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.
Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32,5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.
Etiketler: Fransa Hava Sıcaklıkları
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