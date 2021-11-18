Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:27Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı
Kanada'nın batısındaki British Columbia eyaletinde, şiddetli fırtına hayatı felç etti. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri, pazar günü gece meydana gelen fırtınadan bu yana mahsur kalan binlerce sakine yardım etmek için çalışmaya başladı.
Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sel mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı.
Başbakan Justin Trudeau, Washington DC ziyareti sırasında zarar görenlere yardım etme sözü verdi ve bölgenin yeninden kurulacağını söyledi.
Bölgenin aylık yağış ortalamasının 24 saat içinde gerçekleşmesi sonucu binlerce kişi tahliye edildi.
Yetkililer, doğal afeti iklim değişikliğinin etkilerine bağladılar.
Etiketler: Kanada
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