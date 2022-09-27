Finlandiya Sınır Muhafızlarınca sunulan raporda, "güvenlik ortamında görülen değişiklikler" nedeniyle Rusya-Finlandiya sınırına fiziksel bir bariyer inşa edilmesi önerildi.

Raporda, çitler ile Rusya'nın kısmi seferberlik ilanı sonrası savaştan kaçan Rusların ülkeye girişinin engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

"Çitlerin inşa süreci 2-3 yılı bulur"

Finlandiya Sınır Muhafız Şefi Pasi Kostamovaara, çitlerin Finlandiya'nın doğu sınırında 130 ila 260 kilometrelik bir alanı kapsayacağını ifade etti.

Kostamovaara, çitlerin inşa sürecinin 2 ya da 3 yıl süreceğini söyledi.

Geçişlerde artış görüldüğü kaydedilmişti

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya'da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya'ya geçişlerde artış görüldüğünü duyurmuştu.

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından bazı Rus vatandaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştığı belirtilmiş, yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep nedeniyle Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye biletlerin tükendiği gözlemlenmişti.

Finlandiya'daki sınır kapıları, Rus vatandaşlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karadan giriş yapabilmesi için nadir geçiş noktalarını oluşturuyor.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları nedeniyle Rusya'dan AB ülkelerine uçuş yapılamıyor. Rusya'ya sınırı olan diğer AB ülkeleri de geçişlere izin vermiyor.