Parçalı Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2023 20:53

Finlandiya'da hız sınırını aşan iş adamına 121 bin euro trafik cezası kesildi

Finlandiyalı iş adamı Anders Wiklof'a, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için yaklaşık 121 bin euro trafik cezası yazıldı.

Finlandiya'da hız sınırını aşan iş adamına 121 bin euro trafik cezası kesildi
[Fotograf: Reuters]

Finlandiya'da yayımlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre, benzer cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için Wiklof'a 121 bin euro ceza kesildi.

Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden Wiklof'un "Bu konuda gerçekten pişmanım" dediği ifade edildi.

Nya Aaland'ın haberine göre, Wiklof, 3 Haziran'da polis tarafından durdurulup ceza kesildiğinde saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu.

Para cezasının yanı sıra Wiklof'un ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.

Wiklof, 2018'de 63 bin 680 euro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin euro ödemek zorunda kalmıştı.

Aaland doğumlu olan Wiklof, lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

ETİKETLER
Finlandiya
Sıradaki Haber
Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokullarda eğitime ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Yeni Genelkurmay Başkanı Musa Avsever oldu
22:17
ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West 2024 başkanlık seçimlerine aday
21:48
ABD’de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence resmen aday oldu
22:12
MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu
21:16
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı
20:45
Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokullarda eğitime ara verildi
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ