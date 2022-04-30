Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.

Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti.

Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.