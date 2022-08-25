Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitingde, olanlardan dolayı üzgün olduğunu aktardı.

Konuşma yaptığı sırada gözyaşlarına tutamayan Marin, "Tek bir iş gününü bile kaçırmadım. İşe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Finlandiya inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

"Dünyanın en havalı başbakanı"

Finlandiya parlamentosuna 2015 yılında 29 yaşındayken giren Marin, 2019'da henüz 34 yaşında başbakan olmuş ve dünyanın en genç başbakanı unvanını almıştı.

Bu ayın başlarında ise, Alman haber kuruluşu Bild, Marin'i `dünyanın en havalı başbakanı` olarak nitelendirmişti.