Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürülmesi ve İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el Acuri'nin Şam'daki evininin hedef alınması, İsrail'in 7 yıl önce İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Ahmed Said el-Caberi'ye düzenlediği suikastten beri kapattığı kapıları tekrar açıp açmadığı sorusunu akıllara getirdi.

İsrail uzmanı Filistinli Adnan Ebu Amir, yaptığı açıklamada, "Bu suikastin zamanlaması rastgele değil tamamen seçimlerle ilgilidir. Tüm tahminler, bu suikastın Netanyahu'nun seçim propagandası olarak yapıldığına işaret ediyor." dedi.

Ebu Amir, Baha Ebu'l Ata yıllardır İsrail'in suikast listesinde olduğunu ancak Netanyahu'nun bu operasyonun zamanlamasını kendi siyasi amaçlarına hizmet etmesi ve bulunduğu krizi aşması için seçtiğini bildirdi.

İki hedefe eş zamanlı saldırı düzenlenmesinin oldukça dikkat çekici olduğunu vurgulayan Ebu Amir, aynı anda Gazze ve Şam'da operasyon yapan İsrail'in, İslami Cihad'ın sonunu getirmeyi hedeflendiğini anlattı.

Adnan Ebu Amir, İsrail'in bu operasyonlarının ileride sert karşılığının olacağını vurguladı.

İçerideki anlaşmazlıkları körüklemek

Ebu Amir, İsrail'in Filistin'in iç durumları üzerine oynamaya çalıştığını, "Hamas sukünet istiyor, Cihad istemiyor" algısı yaratarak gruplar arasında ihtilafı körükleme çabası içinde olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Filistin iç anlaşmazlıklarına yoğunlaşmasının gelişigüzel olmadığının altını çizen Ebu Amir, "İsrail, Hamas Hareketi'ni oyun dışına itmek ve mücadelede İslami Cihad'ı yalnız bırakmak için çaba sarf ediyor." dedi.

Siyasi analist Muhammed Merdavi ise "İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, operasyonun güvenlik tahminlerine göre yapıldığını vurgulasa da bu tür operasyonların onayı Binyamin Netanyahu'dan geçiyor." diye konuştu.

Merdavi, Netanyahu'un Ebu'l Ata'ya suikast düzenleyerek aynı zamanda rakibi Benny Gantz'a da siyasi bir darbe vurmayı amaçladığını ifade etti.

Siyasi değil operasyonel bir amaç

Öte yandan Yazar Said Bişarat ise İsrail'in söz konusu suikasti tamamen operasyonel amaçlarla gerçekleştirdiğini söyledi.

Bişarat, "İsrail, Ebu'l Ata'yı İran'ın Gazze Şeridi'ndeki kolu olarak değerlendiriyor ve bu kolun kesilmesini istiyordu." dedi.

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el Acuri'ye Şam'da suikast girişiminde bulunulmasına da dikkati çeken Bişarat, Ebu'l Ata'nın "el", Acuri'nin ise "beyin"olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Bişarat, İsrail'in Gazze'den roket atılmasından ve ateş açılmasından Ebu'l Ata'yı sorumlu tuttuğunu, böylece İsrail kamuoyunda bu kişinin öldürülmesi için zemin hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA