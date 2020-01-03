İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Filistin direnişine destek verdiği ifade edilerek, Süleymani'nin "ABD ve siyonist güçlerce hedef alındığı" savunuldu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD yönetimi tarafından öldürülmesini kınadı.

FHKC'den yapılan açıklamada, saldırı "ABD'nin bölge halkı aleyhine İsrail ile yürüttüğü savaş ve saldırılarda niteliksel bir değişim" şeklinde değerlendirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise "ABD'nin Siyonist güçlerle birlikte bölgede gerginliği tırmandıran suçlarını ve kargaşa çıkaran eylemlerini kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani'nin "Filistin direnişini destekleyen" rolünden bahsedilen açıklamada, Irak'a, İran halkına ve liderlerine başsağlığı dilendi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA