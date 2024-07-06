Filistinli futbol takımından dünyaya çağrı: Bizi unutmayın

Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen ve dünyanın farklı ülkelerinden genç futbol takımlarının katıldığı Donosti Kupası'na, Filistin'den de bir takım davet edildi.

Doğu Kudüs'teki Burj al Luq Luq Kulübü, 17 futbolcusu ve 5 teknik heyetiyle katıldığı turnuvada amaçlarının, "Kazanmak değil, İsrail'in Filistin halkına yaşattığı terörü unutturmamak olduğunu" belirtti.

"Filistin'i yok ediyorlar, bizi öldürüyorlar"

ABD'nin Wisconsin Internacional takımını 2-1 mağlup eden Burj al Luq Luq futbol takımında, maç sonrası İspanyol basınına açıklama yapan Sportif Direktör Muntaser Edkaidek, şunları kaydetti:

"Dünya başka tarafa bakmasın diye buradayız. Filistin'i yok ediyorlar, bizi öldürüyorlar. Bunun hakkında konuşmayı bırakmayın. Gazze'de çok zor koşullar yaşıyoruz, bu çocuklardan 5'i günlerce cezaevinde kaldı. Uzun bir yolculuk yaptık çünkü bu turnuvaya katılmayı çok istiyorduk ama her şeyden önce turnuvaya katılan tüm ülkelerin, Filistin'deki durum hakkında konuşmasını istiyorduk."

İsrail daha az saldırıyla daha çok Filistinli öldürmeyi hedefliyor

Gazze Şeridi, son birkaç hafta içinde 27 Ekim'de başlattığı kara saldırılarından farklı olarak İsrail ordusunun "yeni tip" askeri saldırılarına tanık oluyor.

İsrail ordusu son dönemde sınırlı kuvvetlerin katılımıyla havadan, karadan ve denizden çeşitli bölgelerde Filistinlilere tahliye uyarısı yapmadan ani saldırılar gerçekleştiriyor.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yönelik bombardımanlar, bu saldırılara örnek olarak gösteriliyor.

İsrail ordusu, bu saldırıların "Filistinli gruplar tarafından tutulan esirleri serbest bırakmak veya ordunun 'Hamas askeri yapısını' ortadan kaldırmak gibi belirli hedeflere ulaşmayı amaçladığını" iddia ediyor.

Gazze'de can kaybı 38 bin 98'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 274 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 87 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralananların sayısı da 87 bin 705'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 98'e, yaralananların sayısının da 87 bin 705'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 535'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 568 Filistinli hayatını kaybetti.