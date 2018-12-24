Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek cuma, 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' göstericilerine karşı siyonist düşmanın vereceği sınav, düşmanın davranış ve niyeti konusunda belirleyici bir gün olacak." ifadelerine yer verildi.

"Vereceğimiz tepkiler hazırdır ve ağır olacaktır. Bunun seyrini, şeklini ve zamanını da düşmanın davranışı belirleyecektir" denilen açıklamada, halkın kanı, acıları, yaraları ve onurlarının ihlali söz konusu olduğunda, malın, suyun ve elektriğin kesilmesinin görevlerini yapmaya engel olmayacağı vurgulandı.

"Düşman belli ki ona haddi aştırmayacak ve edebinde tutacak olan savaşı ve direnişin ağır tepkisini özlemiş gibi görünüyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in halka yönelik işlediği ihlallerinin "kırmızı çizgiyi" aştığı ve direnişin düşmana tahammül etmeyeceği ve bu suçlar konusunda eli kolu bağlı durmayacağı vurgusu yinelendi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 240'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: AA