İsrail askerlerinin öldürdüğü Yamin'in naaşı, Nablus kentindeki Rafidya Hastanesinden alınarak, kente getirildi. Yamin'in cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Yamin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından kentteki mezarlıkta defnedildi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yamin'in ölümüne ilişkin yaptığı basın açıklamasında, uluslararası topluma "çifte standartları kırma ve Filistin'in evlatlarını her gün onları hedef alan ölüm makinesinden koruma" çağrısında bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Yahudi yerleşimcilerin Yusuf Türbesi'ne güvenli girişini sağlamak amacıyla Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, olaylarda başından ağır yara alan Gays Refik'in (16) kurtarılamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

"Yusuf Türbesi"



Nablus'un doğusundaki "Yusuf Türbesi"ni, kutsal bir mekan olarak kabul eden Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.



Filistinli tarihi eser uzmanları ise birkaç yüzyıllık geçmişi olan türbenin Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.