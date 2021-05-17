Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, yaşanan acıları rap şarkısıyla tarif etti.

Amacının, Filistinlilerin sesini duyurmak olduğunu söyledi.

Küçük Abdurrahman'ın şarkısını seslendirdiği alan da acı tabloyu gözler önüne serdi.

Küçük çocuğun arkasındaki manzarada yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını arayan Filistinliler vardı.