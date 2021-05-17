Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 07:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filistinli çocuk Gazze’den dünyaya rap yaparak haykırdı
İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına uluslararası aktörler kulak tıkıyor. 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti ise, söylediği şarkıyla Filistinlilerin sesi olmaya çalışıyor.
Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, yaşanan acıları rap şarkısıyla tarif etti.
Amacının, Filistinlilerin sesini duyurmak olduğunu söyledi.
Küçük Abdurrahman'ın şarkısını seslendirdiği alan da acı tabloyu gözler önüne serdi.
Küçük çocuğun arkasındaki manzarada yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını arayan Filistinliler vardı.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze Müzik
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