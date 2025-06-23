Filistinli aktivist Halil: Yaşadıklarıma rağmen Filistinlilerin haklarını savunacağım

Halil, serbest bırakılmasının ardından The New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta gözaltı süresince yaşadıklarını değerlendirdi.

Tüm haklarını öğrenme çabalarının, gözaltına alındıktan sonra yetersiz kaldığını belirten Halil, "Böyle durumlarda haklarınız olmuyor. Kaçırılmış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Halil, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'e desteği "bastırmayı" hedeflediğini ancak başarısız olduğunu kaydederek, destek gösterileriyle "antisemitik bir şey yaptığını" düşünmediğini dile getirdi.

"Halkımın haklarını savunuyordum. Bir soykırımın sona ermesini destekliyordum. Ben ve diğer öğrencilerin ödediği okul harcının silah üreticilerine yatırım olarak gitmemesini destekliyordum. Bunun neresi antisemitik?" ifadelerini kullanan Halil, ABD'ye ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu bilerek geldiğini söyledi.

Halil, ülkeye geldiğinde Filistin'e destek veren ifadelerin kendisinin hapse girmesine yol açacağına ilişkin endişesi olmadığını aktararak, Trump'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından kendisi ve ailesi için korkularının arttığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yabancı öğrencilere ilişkin açıklamaları hakkında Halil, "ABD'ye dış politika tehdidi olacak ne yaptım? ABD-İsrail ilişkilerine mi zarar verdim? Çünkü öyle görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaldığı gözaltı merkezinde bir süre 70'i aşkın kişiyle aynı odayı paylaştığını ve mahremiyetinin olmadığını anlatan Halil, "belirsizliğin işkence gibi olduğunu" belirtti.

Eşi Nur Abdallah'ın doğum yaparken yanında olmasını istediğini kaydeden Halil, "çocuğunun doğumunu kaçırdığı ve ailesiyle kaybettiği zamanı geri getirecek bir şey olmadığını" dile getirdi.

Halil, başına gelenlerin Filistinlilerin haklarını savunmasına engel olmayacağını, aksine inançlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Öte yandan, Halil, dün Columbia Üniversitesi önünde kendisini destekleyenlerin düzenlediği gösteriye katılarak burada yaptığı konuşmada kendisi gibi gözaltına alınan öğrencilerin, Filistin'e destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koyulmuş, 20 Haziran'da da hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.