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Dünya
TRT Haber 24.01.2024 23:43

Filistin'e destek için Madrid'deki müzeye fotoğraf asıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Kraliçe Sofya Müzesi'nin dış cephesine "Ağlayan Filistinli Çocuğun Fotoğrafı" asıldı. Yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki fotoğraf Gazze'de yaşananlar için dünyaya "Bizi Duyuyor musunuz?" mesajı veriyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Kraliçe Sofya Müzesi'nde binanın dış cephesine ağlayan yaralı Filistinli bir çocuğun fotoğrafı.

Fotoğraf, Gazzeli foto muhabiri Belal Halid'in objektifinden.

Filistin halkının başına gelen ölüm, acı ve yıkımı simgeliyor.

Aslında dünyaya verilecek insanlık mesajı için bir fotoğraftan fazlasını temsil ediyor.

60 metrekarelik fotoğrafın ortasındaki kısık ses simgesi kelimelerle anlatılamayanı anlatıyor.

Onun altında İngilizce yazılan 'Bizi duyuyor musunuz?'mesajı tepkiyi ortaya koyuyor.

İspanyol aktivistler gerçekleştirdikleri eylemle 'Filistin'de derhal ateşkes' mesajı verdi.

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