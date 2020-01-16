Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu kararı, C sınıfı bölgelerde Filistin topraklarında geniş alanlara el koymak ve bu bölgelerdeki Filistin varlığına karşı savaşmak için yeni bir sömürge şemsiyesi kurmaktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in kararının kınandığı açıklamada, "doğa koruma alanı" diye isim vermenin, Filistin topraklarına el koyma yöntemlerinden biri olduğu belirtildi.

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli yöneticilerin Batı Şeria'yı Yahudileştirme ve 1 milyon Yahudi yerleşimci getirmeyle ilgili artan konuşmaları, halkımızın kendi toprakları üzerindeki haklarını tanımayan yerleşim projesinin zihniyetini ortaya koymakta. Ona karşı koymak, halkımızın en önemli önceliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi yerleşimciler için 7 nokta doğa koruma alanı ilan edildi

Jerusalem Post gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladığını bildirmişti.

Yahudi yerleşimciler için ilan edilen 7 doğa yaşam alanı, Batı Şeria'da, idari yönetim ve güvenliği İsrail'e bırakılan C sınıfı bölgelerde yer alıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da "doğa koruma alanı" ilan ettiği bölgelere el koyarak Filistinlilerin buralarda herhangi bir bina inşa etmesini engelliyor.

Kaynak: AA