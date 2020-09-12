Filistin yönetimi, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasının ardından açıklama yaptı.

Anlaşmanın "Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına ihanet" olduğu vurgulanan açıklamada, Bahreyn'den Filistin halkına ve davasına zarar veren anlaşmadan çekilmesi istendi.

Açıklamada, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin "Arap Barış Girişimine ve uluslararası kararlara zarar verecek tehlikeli sonuçlar doğurduğu" uyarısı yapıldı.

FHKC'den tepki

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Arap halklarını ve Filistin davasını hiçe sayarak ABD'nin yolundan giden ve kölesi olan Arap liderler, diz çökerek koltuklarını sağlama alamadı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Arap yöneticilerin ihanetinin son örneğinin Bahreyn olduğu" vurgulanırken, Arap milletinin ana meselesi olan Filistin davasının pazarlık konusu edildiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.