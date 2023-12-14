Filistin Vakıflar Bakanı: İsrail askerlerinin camide Yahudi duası okuması iğrenç bir suçtur

Bekri, İsrail güçlerinin şiddetli baskınlar düzenlediği Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda bir camiyi işgal etmesine ve saygısızlıkta bulunmasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı, "İsrail askerlerinin Cenin kampındaki bir Filistin camisinde Yahudi duası okuması daha önce görülmemiş ve kesinlikle kabul edilemez bir davranıştır." dedi.

İsrail'in camilere yönelik saldırılarının artmasından endişe duyduklarını söyleyen Bekri, şunları kaydetti:

"Bu eylem, camilere ve ibadethanelere saldırı izni anlamına gelmektedir. Bu durum, daha fazla gerginlik ve camilere yönelik saldırıdan başka bir şey getirmez. Bu iğrenç bir suçtur, bunu reddediyoruz."

Bekri, işlenen suçun ibadethanelere yönelik yasanın ihlali olduğuna dikkati çekerek, "Bu suçu kim işlediyse ve kim övdüyse, ister bakan ister başka bir şey olsun hesap vermelidir." diye konuştu.