Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "işgal altındaki Filistin" ile "kültür ve eğitim kurumları" şeklindeki iki karar örgütün Yürütme Konseyi üyeleri tarafından oybirliğiyle alındı.

Alınan iki kararın Doğu Kudüs'ün işgal altındaki şehir statüsünü teyit ettiği belirtilen açıklamada, bu kararlarla "işgalci güç İsrail'in mukaddes şehirde aldığı tedbirlerin geçersizliğine ve derhal iptal edilmesi gerektiğine" işaret edildi.

Filistin'den çağrı: Kudüs'ün tahrip edilmesini engelleyin

Açıklamada, UNESCO'nun, İsrail'in Doğu Kudüs'te devam eden yasadışı tünel kazma proje ve politikalarına son vermesini, Eski Şehir'in kültürel yapısı ile

Filistinlilerin ibadet hakkının korunmasını talep ettiği kaydedildi.

UNESCO Yürütme Konseyi'nin 212. Oturumu'nda alınan kararları memnuniyetle karşılayan Filistin yönetimi, uluslararası toplumu, üç semavi dinin merkezi olan Kudüs'ün tahrip edilmesini engellemeye çağırdı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.