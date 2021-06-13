Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nablus'un güneyindeki tüm bölgeleri ele geçirmeyi hedefleyen yayılmacı sömürge yerleşim projesinin en şiddetli ifadelerle kınandığı" belirtildi.

Nablus kentinin güneyinde kurulması planlanan 534 yeni yerleşim birimine dikkat çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Filistin topraklarını çalmayı sürdürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, olayların, tehlikesinden dolayı bu saldırılara karşı umursamaz davranılmaması, daha şiddetli ve kararlı tepki verilmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in 534 yeni yerleşim birimi planından bahsetmiş, söz konusu yeni yerleşim projesiyle, Tel Aviv yönetiminin 1991'de kurmuş olduğu gayrimeşru yerleşim bölgelerinin beş katından daha fazla olacağı uyarısında bulunmuştu.