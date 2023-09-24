Filistin: İsrail, baskın ve ihlalleriyle bölgeyi şiddet sarmalına sürüklüyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi öldürmesini ve fanatik Yahudilerin "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle polis korumasında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

"İsrail işgal yetkilileri, planlarını hayata geçirmek için sürekli halkımızı ve haklarını hedef alıyor." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in baskın ve ihlallerle bölgeyi şiddet sarmalına sürüklediğini vurguladı.

BM'ye "Filistinlilerin korunması için pratik adımlar atma" çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) "Filistinliler için uluslararası koruma sisteminin harekete geçirilmesi ve İsrail'i Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmeye zorlamaya yönelik gerekli pratik adımların atılması" çağrısı yapıldı.

Nur Şems Mülteci Kampı'na ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından yapılan baskın ve ihlallerin yanı sıra işgal güçlerinin halkımıza karşı işlediği yargısız infazlar bir savaş suçudur. İşgal ordusunun halkımıza yönelik saldırı ve ihlalleri, İsrail'in resmi politikası olarak bölgede şiddet sarmalını körüklemeye ve çatışma alanını büyütmeye yönelik en geniş çağrıdır."

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh da Nur Şems Mülteci Kampı ile Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınayarak, "(İsrail'in) Bu suç politikası, bölgenin şiddet, daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açacaktır." dedi.