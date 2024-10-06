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Dünya
AA 06.10.2024 16:40

Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail, Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kaddure Faris, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirterek "İsrail makamlarının Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürüttüğünü" söyledi.

Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail, Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor
[Fotograf: AA]

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Faris, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail hapishanelerindeki işkenceye dikkati çekti.

Faris, "İşgal devleti, 7 Ekim'den bu yana 40'ı şehit edilen esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor. Esirler işgal devletinin cezaevlerinde işkenceye maruz kalıyor. Uluslararası toplum, işgalcilerin bu uygulamalarını durdurmak için her türlü tedbiri almak zorundadır." dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı alınmasını istendiğine işaret eden Faris, "İşgal devletini durdurmak için kararlı duruş sergilemenin zamanı geldi." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti, gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı da 11 bin 100'ü aştı.

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