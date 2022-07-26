Mansur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği konusundaki talebini yineledi.

BM Genel Kurulunun 8 yıl önce Filistin'e "BM'de gözlemci devlet statüsü" veren tarihi bir kararı kabul ettiğini hatırlatan Mansur, "O zamandan beri Filistin, bağımsız olma yeteneğini göstererek uluslararası toplumun aktif ve güçlü bir parçası oldu." dedi.

Mansur, Filistin Gözlemcisi Konsey üyelerine, "BM'nin tam üyesi olmak için her türlü hakkımız var ve bu konunun değerlendirilmesini geciktirmek için hiçbir gerekçe yok." diye seslendi.

"Barış için birlikte çalışmaya başlayabilir miyiz?"

Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı bulunduğunu vurgulayan Mansur, "Toprak bütünlüğümüz BM'de kutsal sayılmıştır ve Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı, işgali sona erdirmenin açık bir yoludur. Bu nedenle, bu yolda ilerlememizi sağlama sorumluluğu Güvenlik Konseyi'ne aittir." ifadelerini kullandı.

Mansur, Konsey üyelerine, "Barış için birlikte çalışmaya başlayabilir miyiz? Herkes barış için gerekenlere hazır mı? Siz hazır mısınız? Artık harekete geçmeniz gerekiyor. Hedefi ve izlememiz gereken yolu biliyorsunuz." şeklinde hitap etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Aralık 2016'da 2334 sayılı kararı, 15 ülke arasından 14 oyla kabul edilirken, ABD çekimser kalmıştı.

Karar, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal ettiği Filistin topraklarında yerleşimler kurmasının yasa dışı olduğunu teyit etmiş ve İsrail'i işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırmıştı.

Filistin'in BM'deki statüsü

BM üyesi olmayan Filistin'in, 193 üyeli kuruluşta "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü bulunuyor. BM Genel Kurulu 2012'de Filistin'in "gözlemci kuruluş" olan statüsünü "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne yükseltmişti.

Filistin'in BM'ye tam üye olabilmesi için önce BM Güvenlik Konseyinin onayı gerekiyor, daha sonra ise BM Genel Kurulu'nda oylamaya gidiliyor.

Filistin 2011 yılında da BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı.