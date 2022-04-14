Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus ve Beytüllahim kentlerinde iki Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in her gün Filistinlileri öldürerek gerilimi tırmandırdığını ve istikrarın sarsılmasına neden olduğunu vurguladı.

''Filistin halkına yönelik her gün kontrolsüz cinayetler işliyor''

İsrail'in kışkırtıcı politikasının gerginliği tırmandırdığına dikkat çeken Ebu Rudeyne, durumun hassas, tehlikeli ve patlamaya hazır bir noktaya geldiğini söyledi.

Ebu Rudeyne, "İsrail işgal güçleri, Filistin halkına yönelik her gün kontrolsüz cinayetler işliyor. Sene başından bugüne kadar 37 şehidimiz var. Ayrıca Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlar da var" diye konuştu.

Uluslararası topluma kınama politikasıyla yetinmemesi çağrısında bulunan Ebu Rudeyne, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması gerektirdiğini söyledi.

İsrail ordusunun mart ayı başından itibaren başlattığı göz altı ve kapsamlı denetimler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik hat safhaya ulaşmış durumda.