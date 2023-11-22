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Dünya
AA 22.11.2023 17:35

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yüzde 40'ını işgal ettiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor
[Fotograf: AA]

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları görüşmek için Ramallah'ta düzenlenen olağanüstü oturumun açılışında konuştu.

Gazze ve Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra kötüleşen duruma işaret eden Iştıyye, Gazze'de kitlesel katliamların, zorla yerinden edilmelerin yanı sıra su ve elektrik kesintilerinin, gıda ve ilaç dağıtımındaki engellerin şartları daha da zorlaştırdığını söyledi.

İsrail'in işlediği suçların "savaş suçu ve Filistin halkına karşı soykırım" olduğunu dile getiren Iştıyye, "Bugün İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor. İsrail her zaman işgalci bir devlet oldu." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, soğukkanlı bir şekilde silah ve açlıkla öldürülen siviller ve masum çocukların yanı sıra ölüme terk edilen yaralıların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı, İsrail'in Batı Şeria'da da Filistin halkına yönelik öldürme, dini mekanları işgal etme, yeni yerleşim birimleri ve kontrol noktaları kurma ve mevcut fonların kesilmesi gibi baskıcı uygulamalarına devam ettiğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Iştiyye, Filistin Bakanlar Kurulu'nun Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların tamamen durdurulması isteğini tekrarladı.

Iştiyye, gıda, ilaç ve yardım malzemelerinin hiçbir ön koşul olmadan sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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