Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında konuştu.

İsrail’in yerleşim inşa ve genişletme faaliyetlerinde benzeri görülmemiş tehlikeli gelişmelerin yaşandığı konusunda uyarıda bulunan Iştiyye, dünya ülkelerine İsrail’i durdurmak için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir kez daha, "Bu ziyaret, siyonist müstemlekelere (Yahudi yerleşim birimleri) meşruiyet kazandırmayacaktır. Dünyayı bu ziyareti durdurmaya ve bu müstemlekelerde üretilen mallara boykot uygulamak için bir adım daha atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Yahudi yerleşim birimleri yetkililerinin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine düzenlediği iş ziyaretine de BAE’nin adını anmadan değinen Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin bu ziyaretlerinin tehlikeli bir girişim olduğunu ve Arap Birliğine Yahudi yerleşimcilerle iş birliği yapan bu Körfez ülkesiyle ilgili gerekeni yapması çağrısında bulundu.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.