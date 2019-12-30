Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Biriminden (NDRRCM) yapılan açıklamada, tayfunun etkili olduğu bölgelerde şimdiye kadar 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayfunda yaralananların sayısı ise 143 olarak belirlendi.

Yetkililer, tayfunun başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 979 bin 155 kişiyi etkilediğini belirtirken, evleri hasar gören 111 bin 345 kişinin 600'den fazla güvenli bölgeye gönderildiğini ve 63 bin 320 kişiye de yardım ulaştırıldığını kaydetti.

Ursula Tayfunu'nun toplam 378 bin 312 haneye hasar verdiği, bu evlerden 103 bin 118'inin tamamen, 275 bin 194'ünün de kısmen hasar gördüğü ifade edildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Ta yfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açarken 5 milyondan fazla kişi yerlerinden olmuştu.

Kaynak: AA