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Filipinler'de vaka sayısı 5 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte 291 artarak 5 bin 223'e ulaştı.
Konuya ilişkin açıklamayı Filipinler Sağlık Bakanlığı yaptı.
Bakanlık, 291 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam COVID-19 vaka sayısının 5 bin 223'e ulaştığını bildirdi.
Can kaybının ise 20 kişilik artışla 335'i bulduğu ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119 bin 766'ya yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 924 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Filipinler covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:37
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