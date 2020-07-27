Ülke basınındaki habere göre, polisin müdahale ve gözaltı uyarılarına rağmen yüzlerce protestocu başkentte terörle mücadele yasası karşıtı gösteri yapmak için bir araya geldi.

Ellerinde afiş ve bayrak taşıyan yüzlerce kişi, Duterte tarafından bu ay başında imzalanan terörle mücadele yasasını protesto etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklandığı ülkede, göstericiler hükümetin salgını, yükselen eleştirileri sümen altı etme yöntemi olarak kullandığına dair sloganlar attı.

Terörle mücadele yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine çok sayıda başvuru yapılırken, yasanın muhalefet ve insan hakları savunucularını hedef alabileceğinden endişe ediliyor.

Parlamentodan geçmesi durumunda söz konusu yasanın kanun uygulayıcılara olağanüstü hal yetkileri tanıyacağı belirtiliyor.

Duterte'nin, ulusa sesleniş konuşmasında terörle mücadele yasasının Meclisten geçmesi için milletvekillerine çağrıda bulunması bekleniyor.