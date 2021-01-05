Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de sel: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kayboldu.
Luzon Adası'nın Bicol bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.
Bölgede kayıpları arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.
Etiketler: Sel
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