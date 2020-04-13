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Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 315'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 315'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 18 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 315'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 284 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 4 bin 932'ye yükseldiği ifade edildi.
İyileşen hasta sayısı ise 242 olarak kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 FilipinlerSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 11:35
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