Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 18 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 315'e çıktığını duyurdu.

Ayrıca, kaydedilen 284 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 4 bin 932'ye yükseldiği ifade edildi.

İyileşen hasta sayısı ise 242 olarak kaydedildi.