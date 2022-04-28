Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de köprü çöktü: 4 kişi öldü
[Fotoğraf: Bohol Eyalet Hükümeti]
Filipinler’de Bohol eyaletinde bir köprünün çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
CNN’in haberine göre, polis yetkilileri, Bohol eyaletine bağlı Barangay Poblacion bölgesindeki Clarin Köprüsü'nün kalabalık nedeniyle çöktüğünü duyurdu.
Bohol Valisi Art Yap, yaptığı açıklamada, biri Avusturya vatandaşı dört kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Yap, "Köprü üzerinde çok sayıda araç bulunduğu için ağırlığı kaldıramadı" ifadesini kullandı.
Kazada en az 11 aracın nehre düştüğü, 20 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Etiketler: Filipinler
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