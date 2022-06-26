Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler’de feribot yangını: 1 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Filipinler’de, 160'a yakın yolcusu bulunan feribotta çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sahil güvenlik ekipleri, Bohol ve Leyte kentlerine bağlı ada köyleri arasında sefer yapan feribotta yangın çıktığını açıkladı.
Sosyal medya platformlarında, can yelekleriyle feribottan suya atlayanların görüntüleri yer aldı.
Feribotta, 8 kişilik mürettebatın yanı sıra 15’i çocuk 157 yolcu yer alıyordu.
Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Filipinler
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