Filipinler Devlet Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, Conson tayfununun hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Samar, Doğu Samar ve Leyte eyaletlerinde etkili oldu.

Elektrik sistemleri operatöründen yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda birçok bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.

Su baskınları oldu

Doğu Samar Valisi Ben Evardone, tayfun nedeniyle eyalette sadece küçük hasarların olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Tacloban şehrinde de su baskınlarının meydana geldiği duyuruldu.

Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.