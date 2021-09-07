Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de Conson tayfunu: Elektrik kesintileri yaşandı
Filipinler'in doğusunda etkili olan Conson tayfunu birçok eyalette elektrik kesintisine yol açtı. Tacloban şehrinde ise su baskınları meydana geldi.
Filipinler Devlet Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, Conson tayfununun hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Samar, Doğu Samar ve Leyte eyaletlerinde etkili oldu.
Elektrik sistemleri operatöründen yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda birçok bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı belirtildi.
Su baskınları oldu
Doğu Samar Valisi Ben Evardone, tayfun nedeniyle eyalette sadece küçük hasarların olduğunu ifade etti.
Ayrıca, Tacloban şehrinde de su baskınlarının meydana geldiği duyuruldu.
Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.
Etiketler: Elektrik Filipinler Fırtına Sel Tayfun
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